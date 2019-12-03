РФ и Монголия продолжат сотрудничество в социально-трудовой сфере

Москва и Улан-Батор по итогам переговоров российского премьер-министра Дмитрия Медведева с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом заключили ряд межведомственных соглашений, которые предусматривают, в частности, сотрудничество стран в области юстиции, социально-трудовой сфере.

Представители внешнеполитических ведомств РФ и Монголии подписали план сотрудничества на 2020–2022 годы. Министерства юстиции двух стран подписали программу сотрудничества на 2020–2021 годы.

Главы МИД РФ и Монголии обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу соглашения между Москвой и Улан-Батором.