Гудков окончательно разочаровался в УГ Навального после смены лидера эсеров в МГД

Бизнесмен Дмитрий Гудков накинулся на «Умное голосование» блогера Алексея Навального после новости об уходе Михаила Тимонова с поста главы фракции «Справедливой России» в Мосгордуме и новом назначении, пишут «Народные новости».

На его место пришел Магомед Яндиев, которого ранее поддержал Навальный в своем УГ. Такое решение приняли на заседании партии 27 ноября. Новый руководитель заявлял, что ушедший Тимонов не выполнял свои обязанности, игнорировал коллег и не посещал заседания. Также он отметил, что в смещении теперь уже экс-лидера помогал депутат Александр Соловьев:

«Мы с Александром Соловьевым ему предложили снять свою кандидатуру добровольно, он фактически отказался. Тогда мы провели заседание фракции, он как услышал повестку, которую мы озвучили, сказал: "Ну, я пошел, без меня". И мы вдвоем провели заседание фракции».

Гудков, протекцией которого пользовался Тимонов, достаточно резко раскритиковал «Умное голосование» после публикации новости. Стоит отметить, что он всегда плохо относился к этой «неэффективной и ненадежной» системе Навального.

В личном Telegram-канале бизнесмен заявил, что «нули» — Яндиев и Соловьев — попали в Московскую городскую думу «на безрыбье», в отличие от «честного и принципиального» экс-главы эсеров. К тому же, новый лидер СР голосовал за московский бюджет, когда позиция Тимонова была абсолютно противоположной.

Гудков не раз делал выпады против УГ Навального и даже предлагал собственный список кандидатов как альтернативу. По его словам, главным критерием выбора для него стал пункт о поддержке заключенных. Примечательно, что аналогичные идеалы присутствуют и у беглого олигарха Михаила Ходорковского, на чьи деньги были организованы летние митинги в столице России.

Журналист Леся Рябцева не оценила смену руководящих лиц во фракции «Справедливой России», назвав ее «ну такой». Вместе с тем, девушка увидела в «сливе» Тимонова его же коллегами знак для членов КПРФ, которые поддерживают Навального, тем самым конфликтуя с руководством собственной партии.