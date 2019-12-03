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14:58   3 Декабря 2019
Весь мир

Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая

Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном. Они обсудили сотрудничество двух стран, а также вопросы стратегической стабильности. 

Собеседники сошлись во мнении, что важной составляющей российско-китайского партнерства являются межрегиональные связи. Большинство российских субъектов имеют плодотворные контакты с китайскими партнерами. 

Патрушев убежден, что предстоящие двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности пройдут в традиционно позитивном ключе. Российские и китайские правоохранительные органы тесно сотрудничают и постоянно контактируют.

«Такую работу мы проводим каждый год. Она приносит свои результаты как в двусторонних отношениях, так и в многостороннем плане», — подчеркнул он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #китай #патрушев

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