Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном. Они обсудили сотрудничество двух стран, а также вопросы стратегической стабильности.

Собеседники сошлись во мнении, что важной составляющей российско-китайского партнерства являются межрегиональные связи. Большинство российских субъектов имеют плодотворные контакты с китайскими партнерами.

Патрушев убежден, что предстоящие двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности пройдут в традиционно позитивном ключе. Российские и китайские правоохранительные органы тесно сотрудничают и постоянно контактируют.