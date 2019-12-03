Рейтинг 100 самых популярных городов для путешествий опубликовали в Сети

Исследовательская компания Euromonitor International представила рейтинг городов, которые были наиболее интересны путешественникам в 2019 году. Об этом сообщило российское отделение организации в социальной сети «ВКонтакте» 3 декабря.

Как следует из отчета «Top 100 City Destinations: 2019», до конца текущего года туристы совершат порядка полутора миллиарда поездок. На данный момент список составили на основе данных за неполные 12 месяцев, так что распределение мест может измениться, предупредили в компании.

На первом месте оказался китайский Гонконг, который сохраняет свои позиции, игнорируя снижение турпотока. Далее идут тайский Бангкок, еще один китайский город Макао и город-государство Сингапур. Ожидается, что первую пятерку закроет британский Лондон. Стоит отметить, что ранее он был бронзовым призером, однако brexit может привести к ужесточению визового контроля.

Египетская Хургада переместилась с 82 на 63 место всего за год — это самый большой «скачок» за 2019 год, отметили исследователи. Эксперты также добавили, что испанская Барселона, итальянский Милан и австрийская Вена теряют «очки» среди туристов. Обратная ситуация происходит с городами Словении, Хорватии и Швеции.