Российские военные выдали сирийцам сахар, муку и рис

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР выдали нуждающимся сирийцам продуктовые наборы. Муку, сахар, рис, сгущенное молоко и чай получили жители населенного пункта Эль-Куния в провинции Даръа. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, более 70 местных жителей получили квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей. Безопасность и правопорядок в ходе проведения гуманитарной акции обеспечивали подразделения военной полиции РФ.

Также военные доставили продукты и другие вещи первой необходимости в поселения Ширан в провинции Алеппо и Хармала в Ракке. Сирийцам выдали 500 и 275 продовольственных корзин соответственно. В конце ноября российские офицеры уже посещали провинцию Даръа с гуманитарной миссией, которую провели в городе Алькин.

Большую часть Даръа вместе с соседней Эль-Кунейтрой контролировали боевики террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат Фатх аш-Шам» (обе запрещены в РФ). Все территории на юго-западе Сирии освободили летом 2018 года в ходе операции САА, которая велась под прикрытием ВКС РФ.

Ранее ФАН выпустило вторую часть расследования о том, как американские структуры сотрудничали с террористами. В первой части расследования ФАН рассказывается о связях боевиков с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.