Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Факт убийства 41-летней россиянки в Барселоне подтвердили в Генеральном консульстве РФ во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, по подозрению в совершении преступления задержан ее возлюбленный — 44-летний гражданин Испании.

«Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки России Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», — сообщили в ведомстве.

Тело россиянки, на которых были обнаружены следы насильственной смерти, было найдено в квартире, где она проживала. Дело передано в суд, уточнили в местных правоохранительных органах.

Ранее Генконсульство РФ в Турции заявило, что пятилетняя россиянка умерла в одном из турецких отелей.