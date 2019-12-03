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14:30   3 Декабря 2019
Россия

Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Факт убийства 41-летней россиянки в Барселоне подтвердили в Генеральном консульстве РФ во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, по подозрению в совершении преступления задержан ее возлюбленный — 44-летний гражданин Испании. 

«Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки России Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», — сообщили в ведомстве. 

Тело россиянки, на которых были обнаружены следы насильственной смерти, было найдено в квартире, где она проживала. Дело передано в суд, уточнили в местных правоохранительных органах. 

Ранее Генконсульство РФ в Турции заявило, что пятилетняя россиянка умерла в одном из турецких отелей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #испания #общество

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