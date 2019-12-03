Представитель ООН в Ливии Гасан Саламе непосредственно участвовал в продвижении так называемого Правительства национального согласия (ПНС) к власти, поддерживая террориста ПНС Файеза Сарраджа, который связан с запрещенными в России террористическими группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане». Об этом заявил член Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

Ранее союзы племен Зинтана и ас-Сиан заявили, что поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара в борьбе с террористами ПНС Ливии, а меморандумы, заключенные лидером ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, не являются законными. Советы племен Зинтана и ас-Сиан подчеркнули, что и дальше будут поддерживать ЛНА в борьбе с терроризмом и подрывом национального суверенитета Ливии.

В конце ноября 2019 года Файез Саррадж встретился с президентом Турции в Стамбуле. Стороны подписали два меморандума: «О безопасности и военном сотрудничестве» и «Об ограничении юрисдикции на море». Детали сделки не уточнялись. Ряд стран выразил свое возмущение. В частности МИД Египта, Кипра и Греции заявили, что соглашения ПНС и Анкары не имеют юридической силы и дестабилизируют ситуацию в Средиземноморской зоне.

По словам члена Фонда защиты национальных ценностей Александра Прокофьева, реальным лидерам Ливии не дают участвовать в политическом процессе страны. По словам эксперта, это связано с тем, что представитель ООН в Ливии Гасан Саламе поспособствовал формированию политической повестки в стране, опираясь на ПНС Сарраджа, а не на тех, кого реально принимает население и считает своим лидером.

«ПНС Ливии воспринимается местным населением, реальными лидерами и старейшими племенами как фиктивный орган, который контролируют террористы. Любые соглашения, особенно международного характера, не принимаются широкой общественностью, так как лишь еще сильнее разворовывают Ливию и в очередной раз оказывают военную поддержку террористам, которым способствует Турция», — передает слова Александра Прокофьева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сейчас северо-западную часть Ливии и столицу Триполи контролируют боевики ПНС, которые несут ответственность за революцию в 2011 году. Некоторые страны признают ПНС Ливии официальным органом власти, но фактически так называемое Правительство национального согласия состоит из косвенно связанных между собой террористов, которые периодически устраивают скандалы в борьбе за сферу влияния и территории.