Сенатор Франц Клинцевич заявил, что США всегда вели тактику по дестабилизации в странах, которые богаты природными ресурсами. Для этого Вашингтон и создал ИГ* и поддерживает курдских боевиков. Такое мнение он выразил в беседе с «ПолитЭкспертом».

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ (запрещено в РФ) и курдскими бандформированиями по грабежу сирийской нефти. Все факты подтверждены показаниями свидетелей.

Клицевич уверен, что спецслужбы США создали ИГ*, поэтому Вашингтон и финансирует террористов так щедро. Он напомнил, что американцы открыто говорят об удержании нефти для финансирования умеренной оппозиции. Так США называют созданных ими боевиков, которые дестабилизируют обстановку в Сириии, подчеркнул собеседник издания.

Сенатор считает, что расследование ФАН последовательно рассказало и показало, что представляет собой нынешняя политика Белого дома. По его словам, созданные силовые структуры предназначены не для обеспечения безопасности государств, а для обслуживания крупного бизнеса.

«Они создали «Талибан», он вышел из подчинения. Они создали «Аль-Каиду» (запрещена в РФ), и она стала неуправляемой. После они создали ИГ*, в отличие от предыдущих, он управляем, и они успешно с ним справляются, перемещают его в разные регионы», – рассказал эксперт.

ВКС РФ совместно с армией Сирии уничтожили инфраструктуру ИГ*. Однако отдельные подконтрольные США структуры продолжают терроризировать мирных граждан. Чтобы скрыть от глаз свои преступления, Вашингтон запускает фейки.

«Многие страны, которые имеют серьезные ресурсы, особенно нефть и газ, дестабилизированы и находятся в хаосе, а управляют этим хаосом спецслужбы США. Суть американской политики не меняется», – резюмировал эксперт Клинцевич.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* террористическая группировка, запрещена в РФ