- Эксперт назвал ИГ* проектом спецслужб США

Террористическая группировка ИГ* (запрещенная в России и в ряде других государств) фактически представляет собой проект американских спецслужб.

Такое мнение во вторник в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, комментируя расследование Федерального агентства новостей, посвященное деятельности ИГ* в Сирии, а также связям террористической группировки с США.

По мнению эксперта, Штаты используют террористов ИГ* для свержения легитимного президента Сирии Башара Асада, именно с этой целью американские спецслужбы в свое время и создали данную незаконную группировку.

«Главная цель американцев в Сирии, которую они обозначили еще в самом начале военного конфликта, заключается, конечно же, в свержении действующей власти и режима Башара Асада. Это стандартная задача, которую США решают в как в ближневосточном регионе, так и в других странах. Метод ее выполнения тоже остается стандартным – взращивание террористических группировок, призванных повергнуть ту или иную страну в настоящий хаос», - подчеркнул Шаповалов.

При этом он напомнил, что с этой же целью американцы создавали в Афганистане группировки «Талибан» и «Аль-Каида» - запрещенные в России.

По словам эксперта, полностью зависимые от Вашингтона исламисты нуждались соответственно и в поставках всего необходимого для выполнения поставленных задач

«Голыми руками ИГ* воевать не может – им нужно оружие. Поэтому США приходится снабжать террористов вооружением, техникой, средствами связи и так далее. Часть оружия поставляется через тех же курдов, часть – напрямую. Распространена и практика, при которой оружие, предназначенное для курдских формирований, якобы терялось, после чего внезапно "обнаруживалось" на позициях ИГ*», - напомнил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало две части расследования о террористической группировке ИГ* в Сирии. В первой части речь шла о связях с террористами российского либерального журналиста, сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, действующего по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. В частности, там рассказывалось о том, как Коротков выложил в общий доступ сведения о российских военных летчиках, выполняющих в Сирии боевую задачу, передав таким образом секретную информацию в руки террористов. В ответ игиловцы предоставляли Короткову сведения, который тот затем использовал в своих псевдорасследованиях.

Во второй части расследования ФАН говорилось о связях США с ИГ*, а именно – о поставках террористам оружия, боеприпасов и средств связи напрямую от американцев.

Как рассказал изданию бывший член запрещенной группировки Малиф, он лично участвовал в разгрузке целой партии оружия и техники, доставленной американцами в деревню Дженеэйну.

«Туда приехал грузовик. Мы ночью его выгружали. Там были всякие черные ящики, пакеты – побольше, поменьше. Ну там были всякие виды оружия, и там были магазины, патроны. Там была техника всякая. Потом там было много радиостанций» – поделился бывший боевик.

Также в расследовании приводится свидетельство члена спецподразделения сирийской армии «Охотники на ИГ» Мухаммада Хусейна Ахмада, рассказавшего, как после боев с исламистами он лично находил на отвоеванной территории брошенное оружие американского производства. При этом Ахмад добавил, что в 2016 году видел военные колонны США на позициях ИГ*в окрестностях приграничного сирийского города Камышлы.

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