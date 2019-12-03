Saxo Bank предсказывает падение доллара, уход Трампа и успехи России в 2020 году

Свои «шокирующие предсказания» Saxo Bank сделал для того, чтобы обратить внимание на маловероятные, но недооцененные варианты развития событий.

Главными темами «шокирующих прогнозов» в этом году стали падение доллара, проигрыш Трампа на выборах, выход Венгрии из Евросоюза и новые успехи России на экономическом рынке. Банк отмечает, что данные прогнозы не являются его официальной позицией и рекомендацией для инвесторов и клиентов. Их главная цель — привлечь внимание к маловероятным, но все же возможным исходам событий, ведь «самые разрушительные (а значит, шокирующие) события наиболее неожиданны.

«Нынешнее положение вещей неизбежно поменяется. Не потому, что мы этого хотим, а просто потому, что продолжение тенденций последнего десятилетия ввергло бы общество в войну с самим собой: рынки оказались бы заменены правительствами, монополии стали бы единственной бизнес-моделью, а общественные обсуждения — чрезвычайно поляризованными, обрывочными и совершенно предвзятыми…», — объясняет главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Так, специалисты банка предполагают, что для России грядущий год может стать неожиданно успешным. Это произойдет, если ОПЕК и Москва на фоне замедления добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, объявят новое значительное сокращение нефтедобычи. Тогда Brent подорожает и вернется к 90 долларам за баррель. В это время российский бюджет, ориентированный на цену в 49 долларов за баррель выручит огромную прибыль. В таком случае акции «Роснефти» могут стать дороже на 50%.

Saxo Bank предсказывает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. Между страной и ЕС уже имеется конфликт, европейское содружество обвиняет ее в ограничении свободы и независимости прессы, судов, науки, различным меньшинств и правозащитников. В то же время руководство государства поясняет, что просто старается защитить национальную культуру Венгрии от массовой иммиграции.

Изменение экономической ситуации в мире, по мнению банка, затронет и США. Несмотря на возможное прекращение торговой войны между Соединенными штатами и Китаем, дефицит торгового баланса с КНР не улучшится, ведь страна больше не сможет повышать объем закупок сельскохозяйственной продукции.

Вероятно, предполагают в банке, Дональд Трамп попробует изменить ситуацию и полностью перестроит систему налогообложения в стране, сведя ее к плоскому 25% налогу на весь валовой доход на американском рынке. Партнеры США будут возмущены таким положение дел, но им предложат перевести бизнес в США и так избежать налога.

Но, как пишет Saxo Bank, это не поможет Трампу сохранить президентское кресло и он проиграет на предстоящих выборах. Его место займет демократ, которого поддержат женщины и миллениалы.