Хулиганы перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Несколько молодых людей перевернули служебный автомобиль Росгвардии, который ехал после звонка с «тревожной» кнопки в одно из кафе. Случай произошел в Чите.

Об этом во вторник, 3 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Чуть ранее федеральные СМИ сообщили, что после инцидента, который случился в выходные в местном кафе, были задержаны 11 человек. Позже полиция установила причастность шести задержанных к правонарушению.

«Поступил сигнал из кафе, туда прибыл экипаж Росгвардии. Пока сотрудники были в здании, группа молодых людей перевернула их служебный автомобиль», — сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС, подозреваемых отпустили. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества.