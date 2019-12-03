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14:12   3 Декабря 2019
Россия

Хулиганы перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Хулиганы перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Несколько молодых людей перевернули служебный автомобиль Росгвардии, который ехал после звонка с «тревожной» кнопки в одно из кафе. Случай произошел в Чите.

Об этом во вторник, 3 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. 

Чуть ранее федеральные СМИ сообщили, что после инцидента, который случился в выходные в местном кафе, были задержаны 11 человек. Позже полиция установила причастность шести задержанных к правонарушению. 

«Поступил сигнал из кафе, туда прибыл экипаж Росгвардии. Пока сотрудники были в здании, группа молодых людей перевернула их служебный автомобиль», — сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС, подозреваемых отпустили. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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