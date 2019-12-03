Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга огласят 10 декабря в 13.00. Об этом во вторник сообщил судья 3-ого Западного окружного военного суда Андрей Морозов.

3 декабря закончились прения сторон по делу. Обвиняемые свою вину не признали и назвали процесс сфабрикованным. Защита просила оправдать 11 фигурантов дела в связи с недоказанностью их участия в террористическом сообществе и нарушениями следственных мероприятий.

Представитель Генпрокуратуры Надежда Тихонова заявила, что при сборе доказательств закон соблюдался. Все они являются допустимыми.

Гособвинение просит приговорить братьев Азимовых и братьев Эрматовых к пожизненному заключению, еще пятерых обвиняемых — к 27 годам колонии строгого режима. Содика Ортикова, у которого были найдены гранаты и шашки, просят приговорить к 28 годам заключения. Шохиста Каримова, единственная женщина среди фигурантов, должна быть приговорена к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля 2017 года. Погибли 15 человек и террорист-смертник. Еще 66 человек получили ранения.