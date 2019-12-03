Россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки с 2021 года

Россиян переведут на электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект приняла Госдума в окончательном третьем чтении.

Автором законопроекта является правительство РФ, документ создали в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Информация о трудовой деятельности россиян будет фиксироваться в электронном виде. В данных будет содержаться информация о местах работы, трудовом стаже, переводах на другие работы, а также об увольнениях с указанием причины.

В июне 2020 года работодатели должны будут уведомить сотрудников в письменной форме об изменениях в ТК РФ, а также сообщить о возможности выбора между продолжением ведения бумажной трудовой книжки или в электронном формате. До конца 2020 года работник может определиться, как ему будет удобнее, но если к 1 января 2021 году он не подаст никакого заявления, то бумажная трудовая книжка будет продолжена. При этом ответственность за хранение и ведение документа возложат на самих сотрудников.