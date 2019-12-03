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14:05   3 Декабря 2019
Россия

Россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки с 2021 года

Россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки с 2021 года

Россиян переведут на электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект приняла Госдума в окончательном третьем чтении. 

Автором законопроекта является правительство РФ, документ создали в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Информация о трудовой деятельности россиян будет фиксироваться в электронном виде. В данных будет содержаться информация о местах работы, трудовом стаже, переводах на другие работы, а также об увольнениях с указанием причины. 

Россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки с 2021 года

В июне 2020 года работодатели должны будут уведомить сотрудников в письменной форме об изменениях в ТК РФ, а также сообщить о возможности выбора между продолжением ведения бумажной трудовой книжки или в электронном формате. До конца 2020 года работник может определиться, как ему будет удобнее, но если к 1 января 2021 году он не подаст никакого заявления, то бумажная трудовая книжка будет продолжена. При этом ответственность за хранение и ведение документа возложат на самих сотрудников. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество #трудовая книжка

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