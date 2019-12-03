Путин по телефону пообщался с Юнкером

Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер выразил Жан-Клоду Юнкеру, который на днях завершил работу в качестве председателя Европейской комиссии, благодарность за конструктивное сотрудничество.

«Владимир Путин поблагодарил собеседника за конструктивное взаимодействие как на протяжении последнего периода, так и в предыдущие годы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин и Юнкер условились в дальнейшем не прекращать личных контактов.