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13:57   3 Декабря 2019
Весь мир

Путин по телефону пообщался с Юнкером

Путин по телефону пообщался с Юнкером

Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер выразил Жан-Клоду Юнкеру, который на днях завершил работу в качестве председателя Европейской комиссии, благодарность за конструктивное сотрудничество.

«Владимир Путин поблагодарил собеседника за конструктивное взаимодействие как на протяжении последнего периода, так и в предыдущие годы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин и Юнкер условились в дальнейшем не прекращать личных контактов.

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Автор: Александр Люблинский
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