США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем
Штаты стремятся заключить соглашение о контроле над вооружением с Россией и Китаем. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп во вторник, 3 декабря, после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Трамп подчеркнул, что заключить данный договор хочет и Россия. Также необходимо подключить Китай к диалогу по этой теме.
«Они (представители России) очень хотят договор о контроле над вооружениями, над ядерными вооружениями. Мы тоже этого хотим, и в будущем мы подключим к этому Китай», — подчеркнул президент США.