США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем

Штаты стремятся заключить соглашение о контроле над вооружением с Россией и Китаем. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп во вторник, 3 декабря, после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп подчеркнул, что заключить данный договор хочет и Россия. Также необходимо подключить Китай к диалогу по этой теме.