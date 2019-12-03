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13:51   3 Декабря 2019
Весь мир

США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем

США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем

Штаты стремятся заключить соглашение о контроле над вооружением с Россией и Китаем. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп во вторник, 3 декабря, после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп подчеркнул, что заключить данный договор хочет и Россия. Также необходимо подключить Китай к диалогу по этой теме.

«Они (представители России) очень хотят договор о контроле над вооружениями, над ядерными вооружениями. Мы тоже этого хотим, и в будущем мы подключим к этому Китай», — подчеркнул президент США.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #трамп #контроль над вооружениями

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