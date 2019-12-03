Автобус перевернулся в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария случилась днем на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. 59-летний водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях, в результате чего автобус перевернулся. В салоне находилось 28 человек, детей среди них не было.

Сейчас количество пострадавших устанавливается, о погибших информации нет. В региональном главке МВД уточнили, что авария произошла в сильный снегопад, после ДТП движение в сторону юга временно ограничили.

Утром во вторник, 3 декабря, в Белгородской области перевернулся автобус, пострадали пять человек, по уточненной информации, погибших нет.