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13:40   3 Декабря 2019
Россия

Автобус перевернулся в Воронежской области, есть пострадавшие

Автобус перевернулся в Воронежской области, есть пострадавшие

Автобус перевернулся в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария случилась днем на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. 59-летний водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях, в результате чего автобус перевернулся. В салоне находилось 28 человек, детей среди них не было. 

Сейчас количество пострадавших устанавливается, о погибших информации нет. В региональном главке МВД уточнили, что авария произошла в сильный снегопад, после ДТП движение в сторону юга временно ограничили. 

Утром во вторник, 3 декабря, в Белгородской области перевернулся автобус, пострадали пять человек, по уточненной информации, погибших нет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #чп #воронежская область

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