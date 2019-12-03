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13:50   3 Декабря 2019
Весь мир

Трамп заявил, что НАТО будет обсуждать вопрос членства Турции

Трамп заявил, что НАТО будет обсуждать вопрос членства Турции

Государства НАТО будут обсуждать вопрос членства Турции в Североатлантическом альянсе. Турция — хороший участник блока. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 3 декабря, в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне. 

Трамп, выступая на конференции, признался, что ему очень нравится Турция, а также, что он хорошо знаком с президентом Тайипом Эрдоганом. 

«Он — хороший член НАТО или будет им… Тема членства будет обсуждаться участниками альянса», — сказал глава Белого дома. 

По словам президента США, у Вашингтона и Анкары были примеры хорошего сотрудничества. В частности, глава государства привел в пример партнерство между странами в Сирии. Он добавил, что у Штатов и Турции отличные отношения, и назвал Анкару надежным партнером. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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