Трамп заявил, что НАТО будет обсуждать вопрос членства Турции

Государства НАТО будут обсуждать вопрос членства Турции в Североатлантическом альянсе. Турция — хороший участник блока. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 3 декабря, в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.

Трамп, выступая на конференции, признался, что ему очень нравится Турция, а также, что он хорошо знаком с президентом Тайипом Эрдоганом.

«Он — хороший член НАТО или будет им… Тема членства будет обсуждаться участниками альянса», — сказал глава Белого дома.

По словам президента США, у Вашингтона и Анкары были примеры хорошего сотрудничества. В частности, глава государства привел в пример партнерство между странами в Сирии. Он добавил, что у Штатов и Турции отличные отношения, и назвал Анкару надежным партнером.