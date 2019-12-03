Шендерович проиграл суд против ФАН о защите чести по обоим искам

Соратник главы «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Денис Шендерович, ранее известный по фамилии Козлов, проиграл суд сразу по двум искам о защите чести и достоинства, которые были им направлены против Федерального агентства новостей. В суде подтвердили достоверность публикуемой ФАН информации.

Козлов-Шендерович подал против ФАН два иска с запросом на компенсацию в размере 156 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. Оба иска суд отклонил, так как признал информацию, опубликованную ФАН, достоверной. В первом иске содержались претензии к расследованию агентства «Был Козлов, ста Шендерович: Гудков ведет в Мосгордуму депутата, сменившего фамилию из-за мутного прошлого». Шендерович утверждал, что данные о его уклонении от налогов и неоплаченных штрафах необоснованны.

Во втором иске несостоявшийся кандидат в депутаты опровергал данные о нем, приведенные в расследовании «Член команды Гудкова отказался от выборов в МГД из-за «рисованных» подписей», также опубликованным ФАН. В этом материале рассказывается о том, как Шендерович не смог принять участие в выыборах из-за слишком большого количества поддельных подписей.

Шендерович посчита несправедливым слова «поддельные» и «рисованные» касательно использованных им подписей. Однако российское законодательство признает недействительными те подписи, в которых были изменены данные избирателя кем либо из участников референдума, если эти изменения не были оговорены с самим избирателем. Кроме того, недействительными считаются и те подписи, которые были внесены не самими избирателями или сборщиками подписей.

Да и сам истец ранее в Facebook писал, что целых 500 подписей недействительны:

«Сегодняшняя проверка выявила более 500 недействительных подписей. В четырехдневной перспективе — это провал», — писал он.

Суд отклонил оба иска Шендеровича на основании данных и доводов, предоставленных ФАН.