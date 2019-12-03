США потратили до полумиллиарда долларов на котят и кроссовки для «Исламского государства»

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Политикой Сегодня» не исключил, что США выделяли из казны деньги на поддержание пропагандистской машины террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ - запрещена в РФ), но проводили их по другим статьям.

«До [президентства] Дональда Трампа США выделили 500 миллионов долларов на подготовку так называемых умеренных оппозиционеров, которые должны были воевать против Башара Асада. В бою оказалось лишь 5–6 человек. Толком никто не может сказать, как так получилось, но Соединенные Штаты тратили на одного подготовленного умеренного боевика 100 миллионов долларов. Весьма роскошная подготовка», — усомнился эксперт, что все деньги от предыдущей администрации Белого дома дошли до бойцов «умеренной оппозиции».

Во времена Барака Обамы пропаганда «Исламского государства» отличалась изяществом. Так аналитики Международного института стратегических исследований со штаб-квартирой в Лондоне в докладе «Медиа-стратегия ИГИЛ. Выживание: глобальная политика и стратегия» приводили примеры пропаганды идей джихада с помощью котят, за которыми на снимках ухаживали террористы.

Нередко террористы в «рекламе» Халифата появились по-голливудски с шоколадными батончиками. А на фото с оружием укутанные в черные одежды боевики носили белые кроссовки Jourdan от Adidas. Эксперт отметил, что полумиллиардная программа по «поддержке умеренной оппозиции» была недолговечной. Кошкин не исключает, что ей на смену пришли другие схемы по подготовке боевиков ИГ.

«Связь спецслужб, соответствующих структур с террористическими группировками весьма явно просматривается», — заметил политолог.

О финансовой поддержке США террористов ИГ рассказывается подробно во второй части расследования ФАН «MADE IN USA: Как США помогают Исламскому государству». В первой части расследования говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. «Журналист» работал с террористами за деньги опального олигарха Михаила Ходорковского.