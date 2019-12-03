Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов

Страны подписали договор, по которому урегулируют взаимные финансовые требования. Об этом сообщает с церемонии подписания корреспондент РИА Новости.

Согласно подписанному документу Исламбад должен будет выплатить Москве долг, который накопился у него перед Советским Союзом. Задолженность в размере 93,5 миллиона долларов накопилась в ходе экспортно-импортных операций, которые проводились между СССР и Пакистаном.

На церемонии подписания присутствовали заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный посол Пакистана в России Кази Халилулла.

После распада СССР Россия обязалась выплатить оставшиеся после распада государства долги, последний советский внешний долг она погасила в августе 2017 года. Тогда Москва вернула 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.