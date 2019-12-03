Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

 Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

 Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов

Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов
Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

 Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

 Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов

Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов
13:33   3 Декабря 2019
Весь мир

Трамп назвал проявлением неуважения слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Трамп назвал проявлением неуважения слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал слова французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. По его словам, подобные заявления нельзя делать, когда страна находится в трудном экономическом положении.

«Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с «желтыми жилетами», нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения», — подчеркнул Трамп.

Политик уверен, что никто не нуждается в альянсе больше, чем Париж. Подобные заявления оскорбительные, по мнению Трампа, для 28 стран-членов НАТО.

Ранее Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. Это говорит о «смерти мозга» альянса. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #нато #трамп #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...