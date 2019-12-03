Трамп назвал проявлением неуважения слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал слова французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. По его словам, подобные заявления нельзя делать, когда страна находится в трудном экономическом положении.

«Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с «желтыми жилетами», нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения», — подчеркнул Трамп.

Политик уверен, что никто не нуждается в альянсе больше, чем Париж. Подобные заявления оскорбительные, по мнению Трампа, для 28 стран-членов НАТО.

Ранее Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. Это говорит о «смерти мозга» альянса.