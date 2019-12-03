Трамп назвал способным политиком британского премьера Джонсона
Американский лидер Дональд Трамп сторонник выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом президент США заявил во вторник, 3 декабря, на полях торжественного саммита Североатлантического альянса в Лондоне, в ходе которого отметят 70-летие НАТО.
По его словам, британский премьер-министр Борис Джонсон способный политик. При этом Дональд Трамп не прокомментировал предстоящие 12 декабря в Великобритании выборы.
«Я сторонник Brexit. Борис Джонсон работает хорошо, он очень способный. Я не хочу вмешиваться в выборы в Британии, но они очень важны», — сказал президент США.
Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.