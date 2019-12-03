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Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

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13:28   3 Декабря 2019
Весь мир

Трамп назвал способным политиком британского премьера Джонсона

Трамп назвал способным политиком британского премьера Джонсона

Американский лидер Дональд Трамп сторонник выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом президент США заявил во вторник, 3 декабря, на полях торжественного саммита Североатлантического альянса в Лондоне, в ходе которого отметят 70-летие НАТО. 

По его словам, британский премьер-министр Борис Джонсон способный политик. При этом Дональд Трамп не прокомментировал предстоящие 12 декабря в Великобритании выборы.

«Я сторонник Brexit​​​. Борис Джонсон работает хорошо, он очень способный. Я не хочу вмешиваться в выборы в Британии, но они очень важны», — сказал президент США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #сша #джонсон #трамп

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