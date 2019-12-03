Трамп назвал способным политиком британского премьера Джонсона

Американский лидер Дональд Трамп сторонник выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом президент США заявил во вторник, 3 декабря, на полях торжественного саммита Североатлантического альянса в Лондоне, в ходе которого отметят 70-летие НАТО.

По его словам, британский премьер-министр Борис Джонсон способный политик. При этом Дональд Трамп не прокомментировал предстоящие 12 декабря в Великобритании выборы.

«Я сторонник Brexit​​​. Борис Джонсон работает хорошо, он очень способный. Я не хочу вмешиваться в выборы в Британии, но они очень важны», — сказал президент США.