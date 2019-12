Трамп назвал способным политиком британского премьера Джонсона

Американский лидер Дональд Трамп сторонник выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом президент США заявил во вторник, 3 декабря, на полях торжественного саммита Североатлантического альянса в Лондоне, в ходе которого отметят 70-летие НАТО.

По его словам, британский премьер-министр Борис Джонсон способный политик. При этом Дональд Трамп не прокомментировал предстоящие 12 декабря в Великобритании выборы.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?