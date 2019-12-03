Поезда, курсирующие по МЦД сделали более вместительными

Пропускная способность Московского центрального диаметра (МЦД) на Белорусско-Савеловской линии увеличилась на 375 тысяч пассажиров в сутки, благодаря запуску новых – более вместительных поездов.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил Артем Царев – директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании. По его словам, помимо пуска более вместительных составов по МЦД, в настоящее время силами транспортных работников и волонтеров устраняются выявленные проблемы с турникетами и другой техникой.

«В процессе работы билетной системы появилась необходимость для дополнительного тестирования пересадок, и поэтому сейчас организовали двухнедельный бесплатный проезд для пассажиров для доработки билетной системы», - сообщил Царев.

В рамках этой работы, по его словам, предстоит настроить более 5000 устройств на 57 станциях МЦД – это турникеты, валидаторы и билетные автоматы.