Восемь перехватывающих парковок оборудовали для пассажиров МЦД

Восемь перехватывающих парковок появились у станций Московских центральных диаметров Царицино, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская, Лианозово и Тимирязевская. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» во вторник, 3 декабря.

«С открытием МЦД транспортная доступность улучшилась не только для тех, кто и так пользуется общественным транспортом, но и для множества автомобилистов, которые могут бесплатно парковать свои машины на обустроенных парковках со шлагбаумом, — сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что парковки будут очень удобны тем, кто добирается в центр Москвы из отдаленных районов. Оставить автомобиль на перехватывающей парковке можно бесплатно с 5:30 до 2:00 при условии совершения не менее двух поездок на МЦД, МЦК или в метро. Для первого раза требуется воспользоватся ближайшей станцией метро к парковке, сказано на сайте мэры столицы.