В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ (запрещено в РФ) и курдскими бандформированиями по грабежу сирийской нефти. Все факты подтверждены показаниями свидетелей.

Работу журналистов поддержали в Госдуме. Депутат Виталий Милонов в беседе с ФАН отметил, захватническая политика США давно не вызывает удивления. По его словам, такой большой террористический анклав, как ИГ*, не мог существовать без мощной поддержки США.

«И сейчас вскрывается, что все «победы» ИГ, а, по сути, — их варварство — осуществлялись благодаря американскому финансированию», — отметил парламентарий.

Политик уверен, что если в Вашингтоне решат всерьез расследовать предъявленные обвинения, скандал, сравнимый с Уотергейтским делом 1972 года, приведшем к импичменту 37-го президента США Ричарда Никсона, неизбежен.

«Но, к сожалению, никакого Уотергейта не будет, поскольку финансирование Вашингтоном ИГ и другие формы поддержки террористов — это спланированные акции, которые не являются какой-то получастной аферой.», — отметил Милонов.

Депутат напомнил, что все заигрывания с ИГ* начались еще при президенте Бараке Обаме и его предшественнике Джордже Буше. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности уже тогда США целились не только на политические дивиденды от свержения законного президента Сирии Башара Асада, но и на грабеж сирийских ресурсов — нефти и газа. Для этого США использовали своих союзников — курдские бандформирования.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* террористическая группировка, запрещена в РФ