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Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

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13:10   3 Декабря 2019
Россия

Путин и Лукашенко в Сочи обсудят дорожные карты интеграции и поставки газа

Путин и Лукашенко в Сочи обсудят дорожные карты интеграции и поставки газа

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 7 декабря в Сочи. Стороны обсудят «дорожные карты» союзной интеграции, инвестпроекты и газовый вопрос. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что путь интеграции РФ и Белоруссии давно был выбран, есть соответствующий договор между двумя странами.

«Мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министры РФ и Белоруссии Сергей Румас и Дмитрий Медведев 1 декабря договорились встретиться 6 декабря. Правительства двух стран обсуждают согласование интеграционных дорожных карт.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #белоруссия

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