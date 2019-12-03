Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 7 декабря в Сочи. Стороны обсудят «дорожные карты» союзной интеграции, инвестпроекты и газовый вопрос. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что путь интеграции РФ и Белоруссии давно был выбран, есть соответствующий договор между двумя странами.

«Мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министры РФ и Белоруссии Сергей Румас и Дмитрий Медведев 1 декабря договорились встретиться 6 декабря. Правительства двух стран обсуждают согласование интеграционных дорожных карт.