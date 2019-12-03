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13:15   3 Декабря 2019
Россия

Попытка ФБР представить российские приложения как угрозу не остановит конкуренцию

Попытка ФБР представить российские приложения как угрозу не остановит конкуренцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ФБР, говоря об опасности российских мобильных приложений, не сможет остановить конкурентную продукцию IT-компаний из России.

Он подчеркнул, что некоторые упомянутые ФБР программы в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и стремительно захватывают позиции на рынке. 

«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована», — подчеркнул Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #фбр #приложения

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