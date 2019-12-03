Попытка ФБР представить российские приложения как угрозу не остановит конкуренцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ФБР, говоря об опасности российских мобильных приложений, не сможет остановить конкурентную продукцию IT-компаний из России.

Он подчеркнул, что некоторые упомянутые ФБР программы в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и стремительно захватывают позиции на рынке.