Попытка ФБР представить российские приложения как угрозу не остановит конкуренцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ФБР, говоря об опасности российских мобильных приложений, не сможет остановить конкурентную продукцию IT-компаний из России.
Он подчеркнул, что некоторые упомянутые ФБР программы в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и стремительно захватывают позиции на рынке.
«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована», — подчеркнул Песков.