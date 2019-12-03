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 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
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13:00   3 Декабря 2019
Россия

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке. По словам Малькевича, это позволит ограничивать доступ к ресурсам с противоправным контентом.

Малькевич отметил, что готов выступить перед депутатами Госдумы о внесении изменений в законодательство. По его словам, ФЗНЦ долгое время борется с распространением противоправного контента в Сети. Как отметил глава Фонда, его представители направили множество заявлений правоохранителям, но сам процесс блокировки длится долго. По его мнению, все дело в том, что законодательная база несовершенна. 

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Как отметил Александр Малькевич, он направил главе Роскомнадзора Александру Жарову письмо о том, что ФЗНЦ готов инициировать внесение изменений в закон. Также глава Фонда напомнил, что на минувшей неделе РКН опубликовал список информационных ресурсов, которые были уличены в распространении фейковых новостей. 

«Мы также намерены предложить депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о наложении на владельцев СМИ и пабликов в социальных сетях обязательств в части отслеживания размещаемых материалов на предмет модерации комментариев», — добавляет глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Ранее ФЗНЦ направлял на проверку в прокуратуру ссылки из соцсетей, в результате правоохранители обнаружили 208 случаев с надругательством и неуважением флага и других форм государственных национальных символов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество #малькевич #фзнц

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