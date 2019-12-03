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Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

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13:01   3 Декабря 2019
Весь мир

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Десять штатных сотрудников и резервистов из тылового командования армии Израиля не только оценят ущерб, но и помогут ликвидировать последствия стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в Албании в ночь на вторник.

По информации местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес. Предварительно, погибли 50 человек. Израильское правительство при поддержке министерства иностранных дел решило отправить в Албанию делегацию, чтобы помочь местным специалистам в ликвидации последствий землетрясения.

После оценки ситуации и обсуждения с властями Албании решили, что стране наиболее необходимо помочь оценить масштаб разрушений. Делегацию оснастили всеми необходимыми техническими средствами и системами, разработанными в Израиле.

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #албания #общество #землетрясение

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