Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Десять штатных сотрудников и резервистов из тылового командования армии Израиля не только оценят ущерб, но и помогут ликвидировать последствия стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в Албании в ночь на вторник.

Today is a national mourning day for Albania. It should have been a week of national holidays and our independence day, but it became one of the worst days in our history. Qendro e forte nënë shqiperi, me zemer jemi me ju. ???? pic.twitter.com/8TGsxEVfwP — Edona (@veni_vidii_vic) 28 ноября 2019 г.

По информации местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес. Предварительно, погибли 50 человек. Израильское правительство при поддержке министерства иностранных дел решило отправить в Албанию делегацию, чтобы помочь местным специалистам в ликвидации последствий землетрясения.