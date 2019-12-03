Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию
Десять штатных сотрудников и резервистов из тылового командования армии Израиля не только оценят ущерб, но и помогут ликвидировать последствия стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в Албании в ночь на вторник.
Today is a national mourning day for Albania. It should have been a week of national holidays and our independence day, but it became one of the worst days in our history. Qendro e forte nënë shqiperi, me zemer jemi me ju. ???? pic.twitter.com/8TGsxEVfwP— Edona (@veni_vidii_vic) 28 ноября 2019 г.
По информации местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес. Предварительно, погибли 50 человек. Израильское правительство при поддержке министерства иностранных дел решило отправить в Албанию делегацию, чтобы помочь местным специалистам в ликвидации последствий землетрясения.
После оценки ситуации и обсуждения с властями Албании решили, что стране наиболее необходимо помочь оценить масштаб разрушений. Делегацию оснастили всеми необходимыми техническими средствами и системами, разработанными в Израиле.
בהתאם להחלטת הדרג המדיני ובסיוע משרד החוץ, המריאה משלחת מומחים של צה"ל לאזור רעידת האדמה באלבניה. המשלחת מונה עשרה מומחים בשירות סדיר ובמילואים מפיקוד העורף, שיעסקו בהערכת הנזקים, במתן סיוע הנדסי בזירות ההרס ובארגון וניהול המענה באזור האסון. לכל הפרטים: https://t.co/wf6NNuiNaK pic.twitter.com/FVedt77s2E— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 3 בדצמבר 2019