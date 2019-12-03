Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков заявил, что с 1 октября 2020 года водители могут перестать сдавать «площадку» для получения водительских прав. Об этом стало известно во вторник, 3 декабря.

По его словам, в ГИБДД на данный момент готовятся несколько нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Соответствующие изменения уже подготовлены в постановление правительства РФ.

«Основное — это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D», — сказал Гиляков.

Он подчеркнул, что документ уже находится в правительстве России и готовится к подписанию. По предварительной информации, документ вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что МВД и Минэкономразвития РФ договорились по поводу слияния «площадки» и «города» на экзамене для получения водительских прав.