Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
13:02   3 Декабря 2019
Россия

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков заявил, что с 1 октября 2020 года водители могут перестать сдавать «площадку» для получения водительских прав. Об этом стало известно во вторник, 3 декабря. 

По его словам, в ГИБДД на данный момент готовятся несколько нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Соответствующие изменения уже подготовлены в постановление правительства РФ. 

«Основное — это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D», — сказал Гиляков.

Он подчеркнул, что документ уже находится в правительстве России и готовится к подписанию. По предварительной информации, документ вступит в силу с 1 октября 2020 года. 

Ранее стало известно, что МВД и Минэкономразвития РФ договорились по поводу слияния «площадки» и «города» на экзамене для получения водительских прав. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #гибдд #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...