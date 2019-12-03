Эксперт назвал боевиков курдов в Сирии «прокладкой» между США и ИГ

Об американском спонсорстве терроризма военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Военный эксперт отметил, что курды представляют собой образование, народ, который разбросан по территории Турции, Сирии и Ближнего Востока. И добавил, что некоторые из них договаривались с американцами по поводу проживания и действий на приграничных территориях, другие, по его словам имели договоренности с Турцией. Хатылев пояснил, что курды, сотрудничавшие с Соединенными Штатами, жили за счет их спонсорства.

Собеседник агентства подчеркнул, что необходимо образовать коалицию и прийти к единому отношению к курдам, которые поддерживают террористов.

«Пока не сформируется определенная коалиция и не появятся некие договоренности о том, как вести себя с курдами, которые выступают за США, поддерживают ИГИЛ, теми, которые поддерживают законы сирийского правительства, теми, кто живет по законам Турецкой Республики, ситуация будет сохраняться.», — сказал он.

Также полковник сделал акцент на том, что работа курдских боевиков на США явно происходит не бесплатно, а убийства и оружие, с которыми эта работа связана, по его мнению, говорят о больших суммах.

«Работа на американцев происходит, очевидно, за деньги и какие-то послабления в регионе. А раз речь идет об убийствах и применении оружия, то тут речь идет об очень больших деньгах», — подвел итог своим размышлениям эксперт.

Более детальную информацию по этому вопросу можно найти в расследовании, которое опубликовало Федеральное агентство новостей. В материале ФАН размещены показания свидетелей, которые подтверждают участие и поддержку американцами запрещенной на территории России террористической группировки ИГ.

Это расследование лишь вторая часть большого материала, который постепенно публикует ФАН. В первой части этого расследования приводились доказательства сотрудничества либерального журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с сирийскими боевиками. Его деятельность спонсировал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский.