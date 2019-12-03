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12:47   3 Декабря 2019
Весь мир

США использовали «законодательный парадокс» для протестов в РФ по «гонконгскому сценарию»

США использовали «законодательный парадокс» для протестов в РФ по «гонконгскому сценарию»

В июне текущего года в Гонконге начались массовые протесты, связанные с рассмотрением закона об экстрадиции. Поначалу Вашингтон пытался скрывать свои интересы в отношении КНР, однако провокации внутри этой страны вышли на новый уровень, и теперь Штаты действуют открыто, всячески поддерживая беспорядки через СМИ и подставных провокаторов.

Президент США Дональд Трамп 28 ноября подписал два закона, которые направлены на поддержку протестующих в Гонконге. Теперь Вашингтон будет ежегодно проводить «анализ» ситуации в Специальном административном районе КНР, оценивать «уровень свободы» и «наказывать» ее душителей санкциями. Помимо этого, гонконгская полиция лишится возможности закупать у Штатов инструменты для разгона протестных акций.

В официальном сообщении американского лидера по поводу новых законов говорится, что документы подписаны якобы из «уважения» к главе КНР Си Цзиньпину и «народу Гонконга». По словам Трампа, Вашингтон выражает надежду, что официальное правительство Китая и гонконгские протестующие смогут прийти к «долгосрочному миру и процветанию».

Поддержка протестов как средство продвижения демократии по всему миру На фоне подписания двух постановлений в Гонконге прогремели новые демонстрации. Так, 1 декабря в Сети появилась видеозапись, где человек в маске Дональда Трампа вышел к людям, облаченным в черные одеяния и держащим в руках флаги США. Тогда же один из «протестующих» приблизился к переодетому «Трампу», и воодушевленная толпа резко начала исполнять американский гимн.

 

Несколько месяцев назад, когда стихийные «митинги» в Китае находились на «зачаточной стадии», влияние США в этой стране было незаметным. Однако со временем ситуация изменилась в худшую сторону: ряд западных стран, включая Соединенные Штаты, начал более открыто поддерживать протестные акции в Гонконге. Например, на просторах социальных сетей и в материалах СМИ появились фейки о «жертвах» провокаций в китайской столице. Подобные вбросы могут свидетельствовать о целенаправленных попытках Вашингтона продвинуть свои «демократические ценности» в неугодных правительству государствах. Кроме того, сам факт действий Белого дома, нацеленных на поддержку протестующих, уже говорит о желании Вашингтона иметь четкое влияние на руководство КНР за счет разъяренной толпы.

Как США реализуют «гонконгский сценарий» в Москве

О том, что именно Вашингтон стоит за массовыми беспорядками в Гонконге, ФАН достоверно рассказывал еще в сентябре. Тогда стало известно, что американское правительство пыталось посредством «оранжевых революций» оказать давление на Россию и Китай, поскольку эти страны являются главными противниками американских геополитических и «демократических» интересов.

Протестные акции, организованные представителями российской «оппозиции» были спланированы до Единого дня голосования с целью срыва и дискредитации российской избирательной системы в целом.

США использовали «законодательный парадокс» для протестов в РФ по «гонконгскому сценарию»

Эти «митинги» спонсировались Соединенными Штатами через различные общественные организации, якобы отстаивающие «демократические ценности». Москва и Гонконг находятся достаточно далеко друг от друга, однако беспорядки в обоих городах происходили по одному и тому же сценарию. Речь идет о создании западными корпорациями конфликтов в государственных структурах через «законодательный парадокс». То есть, если протесты в Китае начались после инцидента с убийцей беременной девушки, которого не смогли наказать по всей строгости действующего закона об экстрадиции, то в России США сделали акцент на конституционных правах россиян. Таким образом, Вашингтон хотел продвинуть «своих» кандидатов в лице Навального и его сторонников.

Действия США в Гонконге как аналог американских провокаций в России

Как упоминалось ранее, изначально США продвигали свои интересы в Китае не так открыто. Самые очевидные провокации стали появляться недавно, когда Вашингтон начал понимать, что методы поддержки гонконгской оппозиции через средства массовой информации дают определенный результат. Теперь в стране можно увидеть не только американские флаги, но и ярых сторонников внешней политики Дональда Трампа.

К слову, в 2019 году в России по инициативе Алексея Навального «оппозиционеры» вышли на незаконные акции. Множественные агрессивные действия протестующих в отношении правоохранительных органов спровоцировали череду жестких задержаний, которые закончились возбуждением уголовных и административных дел. При этом сам Навальный отделался скромным задержанием на 30 суток в одном из столичных СИЗО.

США использовали «законодательный парадокс» для протестов в РФ по «гонконгскому сценарию»

Глава ФБК (признан иностранным агентом), равно как и другие «лидеры протестов», нередко посещают Соединенные Штаты с целью получения инструкций, в которых говорится о «правильных» инструментах продвижения американских интересов на территории России. Также в этом контексте выделяется американское посольство, рекламирующее незаконные митинги. Если обратить внимание на ситуацию в Гонконге, то можно увидеть, что «протестная волна» получает развитие по схожей аналогии. Иными словами, продвижение интересов США через так называемую «оппозицию» в России пока происходит не так явно и открыто, как в Китае. В то же время именно «гонконгский опыт» с пением американского гимна непонятными людьми и переодетым Трампом позволяет сделать неутешительный вывод об источнике финансирования массовых провокаций, направленных на свержение неугодных Вашингтону «режимов».

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Автор: Игорь Каркаров
#россия #сша #навальный #гонконг #вмешательство #мосгордума

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