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Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
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 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
12:47   3 Декабря 2019
Весь мир

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю. Об этом договорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), который был представлен в Женеве. А текущий 2019 год попадет в тройку самых теплых годов.

Эксперты говорят, что глобальная средняя температура в 2019 году на 1,1 градуса превысила доидустриальный уровень 1850-1990 годов. Пока в лидерах 2016 год, когда были зафиксированы самые высокие температуры. В ВМО отмечают, что по итогам года будет понятно, станут ли последние 10 лет самыми теплыми за всю историю наблюдений. 

В 2019 году самые высокие температуры были зафиксированы в обширных районах Арктики, а также в Южной Америке, Европе, Африке и Азии. А вот на значительной территории Соединенных Штатов было холоднее обычного. В Гренландии с сентября 2018 года по август 2019-го ледяной щит утратил 329 гигатонн льда, отмечают эксперты. В Анктартике протяженность морского льда резко сократилась и сейчас остается на низкому ровне. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #глобальное потепление

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