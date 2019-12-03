Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю. Об этом договорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), который был представлен в Женеве. А текущий 2019 год попадет в тройку самых теплых годов.

Эксперты говорят, что глобальная средняя температура в 2019 году на 1,1 градуса превысила доидустриальный уровень 1850-1990 годов. Пока в лидерах 2016 год, когда были зафиксированы самые высокие температуры. В ВМО отмечают, что по итогам года будет понятно, станут ли последние 10 лет самыми теплыми за всю историю наблюдений.

В 2019 году самые высокие температуры были зафиксированы в обширных районах Арктики, а также в Южной Америке, Европе, Африке и Азии. А вот на значительной территории Соединенных Штатов было холоднее обычного. В Гренландии с сентября 2018 года по август 2019-го ледяной щит утратил 329 гигатонн льда, отмечают эксперты. В Анктартике протяженность морского льда резко сократилась и сейчас остается на низкому ровне.