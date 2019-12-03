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12:50   3 Декабря 2019
Россия

Лавров отметил значимость Института Африки РАН во внешней политике

Лавров отметил значимость Института Африки РАН во внешней политике

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что роль Института Африки Российской академии наук (ИАфр РАН) значима в решении важных внешнеполитически задач. В особенности, это показало проведение в Сочи 23 и 24 октября экономического форума и саммита Россия-Африка.

Поздравительную телеграмму по случаю 60-летия ИАфр РАН зачитал замиректора Департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко на торжественном заседании в честь юбилея. По словам Лаврова, Институт Африки пользуется заслуженным авторитетом и признанием.

Министр иностранных дел убежден, что в условиях активизации российско-африканских отношений коллектив ИАфр РАН подложит эффективно трудиться в тесном взаимодействии с МИД.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров #африка

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