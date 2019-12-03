Лавров отметил значимость Института Африки РАН во внешней политике

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что роль Института Африки Российской академии наук (ИАфр РАН) значима в решении важных внешнеполитически задач. В особенности, это показало проведение в Сочи 23 и 24 октября экономического форума и саммита Россия-Африка.

Поздравительную телеграмму по случаю 60-летия ИАфр РАН зачитал замиректора Департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко на торжественном заседании в честь юбилея. По словам Лаврова, Институт Африки пользуется заслуженным авторитетом и признанием.

Министр иностранных дел убежден, что в условиях активизации российско-африканских отношений коллектив ИАфр РАН подложит эффективно трудиться в тесном взаимодействии с МИД.