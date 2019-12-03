Встреча Путина и Лукашенко в Сочи запланирована на 7 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко встретятся в Сочи в конце текущей недели – 7 декабря.

Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал «Пул Первого», который опубликовал заявление пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт.

«Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят», - говорится в сообщении.

При этом Эйсмонт отметила, что встреча двух лидеров пройдет в Сочи 7 декабря.