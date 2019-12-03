Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

 Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

 Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов

Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов
Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

Генконсульство подтвердило убийство россиянки в Испании

 Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

В Госдуме заявили о невозможности существоания ИГ* без мощной поддержки США

 Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов

Паксистан выплатит России долг перед Советским Союзом в размере 93 миллионов долларов
13:13   3 Декабря 2019
Весь мир

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи запланирована на 7 декабря

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи запланирована на 7 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко встретятся в Сочи в конце текущей недели – 7 декабря.

Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал «Пул Первого», который опубликовал заявление пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт.

«Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят», - говорится в сообщении.

При этом Эйсмонт отметила, что встреча двух лидеров пройдет в Сочи 7 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #россия #путин #сочи #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...