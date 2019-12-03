Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране

Иски и жалобы подали иранцы, которые напрямую понесли ущерб от «действий США». Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили. По его словам, Тегеран хочет взыскать с Вашингтона 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране.

«К данному моменту рассмотрели более 360 дел и исков граждан против правительства США», — добавил Эсмаили.

Иранский суд потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов. Правительство и министерство иностранных дел помогут исполнить постановления против американского правительства в пользу иранцев.