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12:31   3 Декабря 2019
Весь мир

Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране

Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране

Иски и жалобы подали иранцы, которые напрямую понесли ущерб от «действий США». Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили. По его словам, Тегеран хочет взыскать с Вашингтона 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране.

«К данному моменту рассмотрели более 360 дел и исков граждан против правительства США», — добавил Эсмаили.

Иранский суд потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов. Правительство и министерство иностранных дел помогут исполнить постановления против американского правительства в пользу иранцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #общество #беспорядки

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