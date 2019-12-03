Приспособленец Венедиктов раскрыл кураторов либертарианца Светова «на самом верху»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Знаку» рассказал, что у лидера незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова есть кураторы во властных структурах, хотя конкретных имен не указал. Ранее Светов сам неоднократно называл Венедиктова «удобным власти либералом», но главного редактора оппозиционного СМИ это ничуть не смущает. Тогда как поживший в Японии Светов очень переживает насчет того, что о нем думают.

Михаил Светов немедленно ответил, что Венедиктов «разговаривает с собственными кураторами», а на самом деле он, Светов, честный борец с режимом и живет в ожидании очередного обыска. В комментариях он назвал Венедиктова «голосом Саурона» - главного злодея в толкиновском Мордоре, с которым оппозиционеры любят отождествлять Россию.

Такая бурная реакция многих натолкнула на мысль, что Венедиктов во многом прав. Публицист Станислав Яковлев в своем канале заметил, что если это действительно так, то получается, что аналогичные кураторы есть и у Алексея Навального, с которым Светов тесно работает вместе. Или же сам либертарианец – засланный агент в его лагере. Однако счел странным, что Венедиктов не раскрыл подробностей.

Про Навального давно ходят слухи о сотрудничестве с силовиками – в подтверждение указывают на «неприкосновенность» блогера и слишком мягкие наказания. На самом деле – если Навальный формальный лидер оппозиционеров, который замыкает на себе всю антикремлевскую активность, в том числе и по незаконным уличным акциям, многим кажется странным, отчего он еще не за решеткой. Светов тоже непростой человек в движении – именно Либертарианская партия занимается согласованием всех митингов и встреч, например, организует митинги на проспекте Сахарова.

Кроме того, в отличие от Навального, успевшего стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве, Светову так и не предъявили ничего серьезного – даже дело о развратных действиях с несовершеннолетней развалилось, и изначально строилось будто бы так, чтобы все порочащие либертарианца факты можно было бы легко опровергнуть. Не исключено, что это инициировали специально для того, чтобы поддержать имидж борца с режимом, который Светов стал терять после череды очень успешных согласований – большинство заявок от имени его партии удовлетворяли, и сами акции проходили без громких эксцессов, в отличие от устраиваемых навальнистами, на что Венедиктов также указал в своем интервью.

Если это действительно правда, под удар попадают рядовые соратники Светова и Навального, которые выходят на несогласованные акции или иначе претворяют в жизнь рекомендации «лидеров протеста» по борьбе с режимом. Они лишаются работы, возможности нормально учиться и получают уголовные дела, тогда как Светов и Навальный продолжают ездить на встречи в Европу и США и не испытывают почти никаких неудобств от своего статуса.

Если же Венедиктов оговорил Светова и Навального, то мы имеем дело с обычными «разборками» в кругу оппозиционеров, где заслуженному старшему коллеге не нравится, что более молодые набрали авторитет и заодно грантов на протестную активность, отодвинув его на второй план. Но в любом случае, над информацией от главреда «Эха Москвы» их сторонникам стоит подумать.