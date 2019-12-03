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Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

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12:35   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Украинский лидер Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны СНБО для подготовки к саммиту в нормандском формате. Об этом пишет Интерфакс-Украина во вторник, 3 декабря, ссылаясь на украинского министра внутренних дел Арсена Авакова. 

«Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в нормандском формате», — сказал он.

Кроме этого, глава государства заявил о подготовке встречи с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором, которая состоится сегодня, 3 декабря. 

Ранее президент Украины заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата. 

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что считает возможным провести отдельную встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. 

Напомним, 9 декабря в столице Франции — Париже пройдет саммит в нормандском формате. В нем примут участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #зеленский

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