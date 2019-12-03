Сенатор считает, что США должны понести суровое наказание за поддержку ИГ*

Член Совфеда Сергей Калашников считает, что общество должно жестко отреагировать на поддержку террористов ИГ* властями Штатов. Об этом пишет iReactor.

«Ответственность должна быть суровой. С другой стороны, важно понимать, насколько именно это соответствует действительности, и уже от этого отталкиваться в вопросах введения санкций», — отметил сенатор.

По его мнению, следует продолжать искать доказательства поддержки боевиков США. В зависимости от результатов мировому сообществу придется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Вашингтона.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, посвященного событиям в Сирии. Журналисты выяснили, что США долгое время поддерживают террористов ИГ*, орудующих в САР.

Корреспонденты связались с одним из бывших боевиков по имени Малиф, который рассказал, что террористы вольготно чувствуют себя на территориях, которые оккупировали США. Американцы буквально взяли их под свое крыло. Они поставляют джихадистам технику, а американские инструкторы занимаются подготовкой террористов.

В первой части расследования ФАН рассказывает о деятельности журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от опального олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ