Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
12:45   3 Декабря 2019
Россия

Сенатор считает, что США должны понести суровое наказание за поддержку ИГ*

Сенатор считает, что США должны понести суровое наказание за поддержку ИГ*

Член Совфеда Сергей Калашников считает, что общество должно жестко отреагировать на поддержку террористов ИГ* властями Штатов. Об этом пишет iReactor.

«Ответственность должна быть суровой. С другой стороны, важно понимать, насколько именно это соответствует действительности, и уже от этого отталкиваться в вопросах введения санкций», — отметил сенатор.

По его мнению, следует продолжать искать доказательства поддержки боевиков США. В зависимости от результатов мировому сообществу придется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Вашингтона.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, посвященного событиям в Сирии. Журналисты выяснили, что США долгое время поддерживают террористов ИГ*, орудующих в САР.

Корреспонденты связались с одним из бывших боевиков по имени Малиф, который рассказал, что террористы вольготно чувствуют себя на территориях, которые оккупировали США. Американцы буквально взяли их под свое крыло. Они поставляют джихадистам технику, а американские инструкторы занимаются подготовкой террористов.

В первой части расследования ФАН рассказывает о деятельности журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от опального олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #терроризм #сирия #иг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...