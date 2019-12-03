В Петербурге голая 14-летняя школьница упала с 14 этажа на крышу «Вольво» и выжила

В Калининском районе Петербурга мужчина обнаружил голую школьницу на крыше своего автомобиля, девочка была обездвижена. Приехавшая полиция и медики обнаружили на ее теле признаки падения с высоты.

Накануне вечером, около 22 часов, 47-летний мужчина обнаружил на крыше своего автомобиля «Вольво» обнаженную девушку, которая была обездвижена, об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Медики обнаружили у подростка признаки падения с высоты и госпитализировали пострадавшую с множеством травм, в том числе с серьезной травмой головы и грудной клетки. Школьница находится в больнице в состоянии комы.

Позднее стало известно, что девочка находилась в квартире многоэтажного дома номер 14 по улице Софьи Ковалевской на 14 этаже. Затем при неизвестных обстоятельствах упала на крышу автомобиля, стоявшего во дворе. Также выяснилось, что восьмиклассница жила с матерью, работающей охранником. В момент происшествия мать спала на кухне, поэтому не смогла ничего рассказать о причинах случившегося.