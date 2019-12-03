Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

 Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке

Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
12:32   3 Декабря 2019
Россия

В Петербурге голая 14-летняя школьница упала с 14 этажа на крышу «Вольво» и выжила

В Петербурге голая 14-летняя школьница упала с 14 этажа на крышу «Вольво» и выжила

В Калининском районе Петербурга мужчина обнаружил голую школьницу на крыше своего автомобиля, девочка была обездвижена. Приехавшая полиция и медики обнаружили на ее теле признаки падения с высоты.

Накануне вечером, около 22 часов, 47-летний мужчина обнаружил на крыше своего автомобиля «Вольво» обнаженную девушку, которая была обездвижена, об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Медики обнаружили у подростка признаки падения с высоты и госпитализировали пострадавшую с множеством травм, в том числе с серьезной травмой головы и грудной клетки. Школьница находится в больнице в состоянии комы.

Позднее стало известно, что девочка находилась в квартире многоэтажного дома номер 14 по улице Софьи Ковалевской на 14 этаже. Затем при неизвестных обстоятельствах упала на крышу автомобиля, стоявшего во дворе. Также выяснилось, что восьмиклассница жила с матерью, работающей охранником. В момент происшествия мать спала на кухне, поэтому не смогла ничего рассказать о причинах случившегося.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#происшествие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...