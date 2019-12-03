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12:19   3 Декабря 2019
Россия

ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян сами выращивают овощи и фрукты

ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян сами выращивают овощи и фрукты

Более 60% россиян сами выращивают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Большинство объясняют это тем, что своя продукция более полезная.

Опрос показал, что 67% россиян выращивают продукты для личных нужд. Они считают, что своя продукция более качественная, полезная или безопасная (83%). Для удовольствия овощи и фрукты выращивают 38% опрошенных, а 32% — чтобы сэкономить деньги.

При этом около половины россиян (53%) «что-то слышали, но не знают подробностей» о заболеваниях, которыми могут страдать растения в сельском хозяйстве.

Каждый третий россиянин (33%) покупает овощи и фрукты в сетевых супермаркетах. На рынках растительную продукцию покупают 28% опрошенных, 14% — в несетевых продуктовых магазинах.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что около половины россиян считают свой рацион правильным.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26-27 сентября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Автор: Арсений Аскольский
#вциом #овощи

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