ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян сами выращивают овощи и фрукты

Более 60% россиян сами выращивают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Большинство объясняют это тем, что своя продукция более полезная.

Опрос показал, что 67% россиян выращивают продукты для личных нужд. Они считают, что своя продукция более качественная, полезная или безопасная (83%). Для удовольствия овощи и фрукты выращивают 38% опрошенных, а 32% — чтобы сэкономить деньги.

При этом около половины россиян (53%) «что-то слышали, но не знают подробностей» о заболеваниях, которыми могут страдать растения в сельском хозяйстве.

Каждый третий россиянин (33%) покупает овощи и фрукты в сетевых супермаркетах. На рынках растительную продукцию покупают 28% опрошенных, 14% — в несетевых продуктовых магазинах.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что около половины россиян считают свой рацион правильным.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26-27 сентября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.