Московский метрополитен рассказал о самых необычных потерянных вещах пассажиров, которые они забыли в вагонах столичной подземки.

Как сообщает пресс-служба метрополитена Москвы, осенью 2019 года москвичи и гости столицы оставили в вагонах более трех тысяч предметов. Самыми оригинальными стали кукольный дом, телевизор и гавайская гитара укулеле. Также в списке барабанные палочки, сварочный аппарат, хоккейная клюшка. В большинстве люди оставляют чемоданы, сумки и рюкзаки. Около половины утерянных вещей уже вернулись к своим владельцам.

Вещи, которые оставили в московской подземки, поступают на Склад забытых вещей, который находится на станции «Котельники». Ежедневно туда поступает до 40 вещей.