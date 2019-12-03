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12:17   3 Декабря 2019
Россия

Московский метрополитен рассказал о самых необычных потерянных вещах пассажиров

Московский метрополитен рассказал о самых необычных потерянных вещах пассажиров

Московский метрополитен рассказал о самых необычных потерянных вещах пассажиров, которые они забыли в вагонах столичной подземки. 

Как сообщает пресс-служба метрополитена Москвы, осенью 2019 года москвичи и гости столицы оставили в вагонах более трех тысяч предметов. Самыми оригинальными стали кукольный дом, телевизор и гавайская гитара укулеле. Также в списке барабанные палочки, сварочный аппарат, хоккейная клюшка. В большинстве люди оставляют чемоданы, сумки и рюкзаки. Около половины утерянных вещей уже вернулись к своим владельцам. 

Вещи, которые оставили в московской подземки, поступают на Склад забытых вещей, который находится на станции «Котельники». Ежедневно туда поступает до 40 вещей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество

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