Столтенберг заявил, что у НАТО нет списка врагов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник, что НАТО не видит непосредственной угрозы в отношении кого-либо из своих союзников и не имеет списка врагов.

Об этом Столтенберг заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Прежде всего, у НАТО нет списка врагов. Потому что мы не видим никакой непосредственной угрозы ни одному из наших союзников», - подчеркнул генеральный секретарь.

При этом он отметил, что среда безопасности становится все более неопределенной и непредсказуемой, поэтому альянс меняет свой потенциал реагирования, например, на угрозы в космосе или киберугрозы.

Россия, по словам Столтенберга, вкладывает средства в современное оружие, в том числе ядерное, также и Китай усиливает свои позиции, поэтому порядок мировых сил меняется и альянсу необходимо быть готовым к неизвестному.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что Россия не рассматривается альянсом, как враг.

«Мы не определяем Россию таким образом», - ответил Столтенберг на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, ранее Столтенберг сообщил, что бюджет НАТО к 2024 году будет увеличен на 400 миллиардов долларов, что станет «беспрецедентным прогрессом».