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12:07   3 Декабря 2019
Весь мир

Во Франции заявили, что ЕС сможет жестко ответить на «неприемлемые» американские санкции

Во Франции заявили, что ЕС сможет жестко ответить на «неприемлемые» американские санкции

Французский министр экономики и финансов заявил, что Евросоюз сможет жестко ответить на предполагаемые пошлины, которые может ввести США в ответ на французский цифровой налог. Об этом министр сообщил в эфире радиостанции Radio Classique.

«Новые санкции против Франции неприемлемы. Эти решения идут не в духе союзников, это не та манера поведения, которую мы ожидаем от США по отношению к одному из их главных союзников», — подчеркнул министр.

Также Ле Мэр рассказал, что Евросоюз будет готов жестко отреагировать на такие действия США.

«Вчера мы разговаривали с представителями Европейской комиссии, чтобы быть уверенными, что в случае, если США введут санкции, Евросоюз будет готов на них жестко ответить», - добавил он.

В понедельник, 2 декабря, на торговых переговорах в аппарате представителя Соединенных Штатов было сделано заявление о том, что США намерены ввести ответные пошлины на Цифровой налог, который в июле 2019 года ввели во Франции. Налог распространился на все крупные американские компании, занимающиеся предоставлением цифровых услуг. В ответ на это Соединенные Штаты планируют обложить пошлинами несколько категорий французских товаров, в том числе сыры, косметику и игристые вина — общей суммой около 2,4 миллиардов долларов.

 

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Автор: Галина Кандинская
#сша #франция #санкции #пошлины #европейский союз

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