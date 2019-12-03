Во Франции заявили, что ЕС сможет жестко ответить на «неприемлемые» американские санкции

Французский министр экономики и финансов заявил, что Евросоюз сможет жестко ответить на предполагаемые пошлины, которые может ввести США в ответ на французский цифровой налог. Об этом министр сообщил в эфире радиостанции Radio Classique.

«Новые санкции против Франции неприемлемы. Эти решения идут не в духе союзников, это не та манера поведения, которую мы ожидаем от США по отношению к одному из их главных союзников», — подчеркнул министр.

Также Ле Мэр рассказал, что Евросоюз будет готов жестко отреагировать на такие действия США.

«Вчера мы разговаривали с представителями Европейской комиссии, чтобы быть уверенными, что в случае, если США введут санкции, Евросоюз будет готов на них жестко ответить», - добавил он.

В понедельник, 2 декабря, на торговых переговорах в аппарате представителя Соединенных Штатов было сделано заявление о том, что США намерены ввести ответные пошлины на Цифровой налог, который в июле 2019 года ввели во Франции. Налог распространился на все крупные американские компании, занимающиеся предоставлением цифровых услуг. В ответ на это Соединенные Штаты планируют обложить пошлинами несколько категорий французских товаров, в том числе сыры, косметику и игристые вина — общей суммой около 2,4 миллиардов долларов.