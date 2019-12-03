Космический зонд «Хаябуса-2» японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), предназначенный для доставки образцов грунта, в декабре 2014 года запустили с космодрома Танэгасима к астероиду Рюгу. В ноябре 2019 года аппарат сошел с орбиты астероида и начал путь к Земле.

«Хаябуса-2» включил во вторник, 3 декабря, главные ионовые двигатели, чтобы преодолеть 250 миллионов километров. Японский космический зонд вернется с образцами астероидного грунта в декабре 2020 года.

Запланировали, что «Хаябуса-2» сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над австралийской пустыней, после чего японские ученые изучат состав грунта астероида. Если в породе найдут органические вещества, тогда появится больше информации о происхождение солнечной системы и жизни на Земле.