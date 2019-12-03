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12:11   3 Декабря 2019
Россия

Большинство немецких компаний в России поддержали «Северный поток — 2»

Большинство немецких компаний в России поддержали «Северный поток — 2»

«Восточный комитет немецкой экономики» представил данные опроса, согласно которому 97% немецких компаний в России поддерживают «Северный поток — 2». Об этом стало известно во вторник, 3 декабря.

Согласно данным исследования, более 70% опрошенных выступили за эксплуатацию газопровода при условии сохранения долгосрочного газового транзита через Украину. Еще 15% респондентов считают, что «Северный поток — 2» следует запустить, а украинский транзит — прекратить в среднесрочной перспективе. И только 3% уверены, что следует остановить старт трубопровода. 

Отмечается, что в традиционном исследовании состояния российского делового климата приняли участие более 110 компаний. По данным Восточного комитета, благодаря им в России появились более 140 тысяч рабочих мест, а общий торговый оборот в прошлом году составил более 17 миллиардов евро. Подобный опрос был представлен в 2018 году в ноябре. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #северный поток-2

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