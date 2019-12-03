Премьер Финляндии готов подать в отставку из-за забастовки почтальонов

Глава правительства Финляндии Антти Ринне готов подать в отставку на фоне скандала с забастовкой почтальонов. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания YLE.

О решении премьера будет официально объявлено до 14.00 вторника (15.00 мск). Кандидат в премьер-министры будет избран на заседании правящей Социал-демократической партии на следующей неделе, 12 декабря.

Правительственный кризис начался в Финляндии после забастовки почтальонов, которая завершилась 27 ноября. Оппоненты правящей Социал-демократической партии обвинили правительство в бездействии для предотвращения протестов.