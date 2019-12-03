Нарьян-Мар остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии

Город Нарьян-Мар в НАО остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии, об этом сообщает пресс-служба города.

Авария произошла во вторник, 3 декабря. Уточняется, что горожане могут набрать питьевую воду в колодцах на скважинах.

Коммунальщики пытаются определить место прорыва трубы, но пока им не удается этого сделать. Коммуникации прокладывали около 40 лет назад и с тех пор их никто не ремонтировал, поэтому возможно, что работы по восстановлению водоснабжения города потребуют больше времени, чем ожидалось.

В данный момент в городе проживает порядка 25 тысяч человек.