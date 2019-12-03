Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Террористов задержали в Москве и Челябинске

Террористов задержали в Москве и Челябинске

 Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
Террористов задержали в Москве и Челябинске

Террористов задержали в Москве и Челябинске

 Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
11:51   3 Декабря 2019
Россия

Нарьян-Мар остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии

Нарьян-Мар остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии

Город Нарьян-Мар в НАО остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии, об этом сообщает пресс-служба города. 

Авария произошла во вторник, 3 декабря. Уточняется, что горожане могут набрать питьевую воду в колодцах на скважинах. 

Коммунальщики пытаются определить место прорыва трубы, но пока им не удается этого сделать. Коммуникации прокладывали около 40 лет назад и с тех пор их никто не ремонтировал, поэтому возможно, что работы по восстановлению водоснабжения города потребуют больше времени, чем ожидалось.

В данный момент в городе проживает порядка 25 тысяч человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #нарьян-мар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...