Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что План действий по членству (ПДЧ) в НАТО – это не только желание Киева, это двустороннее соглашение.
По слова экс-президента, если Украина выполнит условия данного соглашения, то Североатлантический альянс будет обязан принять ее в свои ряды.
«Только в НАТО – прочная гарантия безопасности страны. И настоящего, надежного мира. Мы требуем поставить наше постановление в повестку дня и призываем ее поддержать», - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter во вторник.
ПДЧ - це не лише наше бажання. Це - двостороння угода. І якщо ми виконаємо її, то й НАТО зобов'язані прийняти нас. Тільки в НАТО - міцна гарантія безпеки країни. І справжнього, надійного миру. Ми вимагаємо поставити нашу постанову до порядку денного і закликаємо її підтримати.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 декабря 2019 г.