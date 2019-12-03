Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что План действий по членству (ПДЧ) в НАТО – это не только желание Киева, это двустороннее соглашение.

По слова экс-президента, если Украина выполнит условия данного соглашения, то Североатлантический альянс будет обязан принять ее в свои ряды.

«Только в НАТО – прочная гарантия безопасности страны. И настоящего, надежного мира. Мы требуем поставить наше постановление в повестку дня и призываем ее поддержать», - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter во вторник.