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11:56   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что План действий по членству (ПДЧ) в НАТО – это не только желание Киева, это двустороннее соглашение.

По слова экс-президента, если Украина выполнит условия данного соглашения, то Североатлантический альянс будет обязан принять ее в свои ряды.

«Только в НАТО – прочная гарантия безопасности страны. И настоящего, надежного мира. Мы требуем поставить наше постановление в повестку дня и призываем ее поддержать», - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter во вторник.

 

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Автор: Александр Люблинский
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