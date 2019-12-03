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11:50   3 Декабря 2019
Весь мир

Позиция Вашингтона по «Северному потоку-2» зависит от ситуации в Конгрессе США

Позиция Вашингтона по «Северному потоку-2» зависит от ситуации в Конгрессе США

Посол Дании в РФ Карстен Сендергорд ответил на вопрос о том, могут ли американцы помешать реализации «Северного потока-2». По его словам, попытки Вашингтона помешать реализации проекта газопровода между РФ и Германией, проходящего по дну Балтийского моря, зависят от того, как сложится ситуация в конгрессе, передают РИА Новости.

«Посмотрим, что будет там происходить дальше. Это завесит от того, какие изменения произойдут в конгрессе США», — добавил посол.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Вашингтон планирует добиться «окольными путями» введения санкций против европейских компаний, которые участвуют реализации «Северного потока-2». По информации газеты, ограничения против европейских партнеров российской копании «Газпром» войдут в закон о американском военном бюджете на 2020 год.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #дания #северный поток-2

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