Позиция Вашингтона по «Северному потоку-2» зависит от ситуации в Конгрессе США

Посол Дании в РФ Карстен Сендергорд ответил на вопрос о том, могут ли американцы помешать реализации «Северного потока-2». По его словам, попытки Вашингтона помешать реализации проекта газопровода между РФ и Германией, проходящего по дну Балтийского моря, зависят от того, как сложится ситуация в конгрессе, передают РИА Новости.

«Посмотрим, что будет там происходить дальше. Это завесит от того, какие изменения произойдут в конгрессе США», — добавил посол. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Вашингтон планирует добиться «окольными путями» введения санкций против европейских компаний, которые участвуют реализации «Северного потока-2». По информации газеты, ограничения против европейских партнеров российской копании «Газпром» войдут в закон о американском военном бюджете на 2020 год. Бованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал является одним из крупнейших в России. Оно также служит ресурсной базой для газопровода «Северный поток – 2». pic.twitter.com/2c8d35bPCP — Nord Stream 2 RU (@NSP2_Rossiya) 13 ноября 2019 г.